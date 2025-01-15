Популярные морские прогулки в Приморье остановлены по решению суда

Как установило ведомство, два предприимчивых жителя Фокино продолжительное время незаконно перевозили туристов по маршруту база отдыха «Песочница» — остров Путятина. У них отсутствовала регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, договор страхования гражданской ответственности перевозчика в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, а также лицензии на перевозки. При этом известно, что морские услуги мужчин были очень популярны у отдыхающих.