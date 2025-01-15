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Популярные морские прогулки в Приморье остановлены по решению суда

Перевозка пассажиров осуществлялась без лицензии и страховки.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура в судебном порядке добилась запрета нелегальных морских перевозок в Находке. Местные «бизнесмены» нарушали законодательство, перевозя отдыхающих на личных маломерных судах без лицензии и страховки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Находкинской транспортной прокуратуры.

Как установило ведомство, два предприимчивых жителя Фокино продолжительное время незаконно перевозили туристов по маршруту база отдыха «Песочница» — остров Путятина. У них отсутствовала регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, договор страхования гражданской ответственности перевозчика в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, а также лицензии на перевозки. При этом известно, что морские услуги мужчин были очень популярны у отдыхающих.

По факту несоблюдения требований законодательства приморцы были привлечены к административной ответственности, но мер к устранению нарушений так и не приняли. Тогда прокуратура обратилась в суд с целью пресечения незаконных перевозок. В настоящее время соответствующие требования удовлетворены.