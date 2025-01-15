В Казахстане ввели рекордное количество жилья

К слову, 2024 год стал поворотным моментом для жилищной политики Казахстана. В ноябре Главой государства подписан Закон о реформировании жилищного законодательства, который позволит усовершенствовать механизмы господдержки граждан по улучшению их жилищных условий. «Отбасы банк» будет трансформирован в полноценный институт развития, который станет заниматься постановкой на учет и распределением жилья среди нуждающихся граждан по принципу «одного окна». Реформа проведена с целью повышения прозрачности процесса распределения жилья очередникам.