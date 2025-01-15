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Пассажирский бум: Хабаровский аэропорт в 2024 году принял на борт 2,4 млн человек

В Международном аэропорту Хабаровск имени Г. И. Невельского за прошлый год обслужено 2 млн 446 тысяч пассажиров, что на 8% превышает показатели 2023-го.

Источник: AmurMedia

Наибольший рост пассажиропотока отмечается на международных авиалиниях — за год он составил более 73%, а общее число пассажиров увеличилось до 242 тысяч человек, сообщает ИА AmurMedia.

Такие показатели обусловлены открытием новых зарубежных полетных программ. Так, в 2024 году запущены прямые рейсы на китайский курорт Санья, в живописный Янтай на берегах Желтого моря, возобновлены чартеры в Паттайю — одно из наиболее востребованных у дальневосточников направлений. Также в начале зимней навигации открылись прямые перелеты в Цзямусы от нового для аэропорта Хабаровск иностранного авиаперевозчика China Express Airlines.

Самыми популярными среди пассажиров аэропорта Хабаровск заграничными направлениями, по данным аналитических служб АО «Хабаровский аэропорт», стали Пхукет, Бангкок, Ташкент и Харбин.

Как сообщили в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт», устойчивый рост пассажиропотока сохранился и на внутренних авиалиниях. Всего внутри страны из аэропорта Хабаровск перелеты совершили 2,2 млн пассажиров. Чаще остальных пассажиры выбирали Москву, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Владивосток, а также полеты по маршруту Хабаровск — Екатеринбург — Санкт-Петербург. Наибольший прирост пассажиропотока отмечен на следующих направлениях: Красноярск — 33%, Сочи — 18%, Магадан и Петропавловск-Камчатский — по 11%.

Продолжается развитие полетов в города Дальнего Востока и Сибири, социально значимых рейсов внутри ДФО, повышающих транспортную доступность внутрирегиональных авиаперевозок, которые реализует Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». Международный аэропорт Хабаровск в 2024 году сохранил статус единственного, откуда выполняются рейсы во все субъекты ДФО.

Всего в 2024 году рейсы из аэропорта Хабаровск выполнялись по более чем 70 направлениям.