Пассажирский бум: Хабаровский аэропорт в 2024 году принял на борт 2,4 млн человек

Такие показатели обусловлены открытием новых зарубежных полетных программ. Так, в 2024 году запущены прямые рейсы на китайский курорт Санья, в живописный Янтай на берегах Желтого моря, возобновлены чартеры в Паттайю — одно из наиболее востребованных у дальневосточников направлений. Также в начале зимней навигации открылись прямые перелеты в Цзямусы от нового для аэропорта Хабаровск иностранного авиаперевозчика China Express Airlines.