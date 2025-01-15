В Самаре планируют построить школу на 1360 мест у ТЦ «Московский»

В ближайшие два года также планируется построить еще три школьных здания в Самаре: на 1360 мест в микрорайоне Крутые Ключи, на 1100 мест в районе 3 проезда/ул. Печерской и на 150 мест корпус для школы «Яктылык» на ул. Александра Матросова.