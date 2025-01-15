В Самаре планируют построить школу на 1360 мест у ТЦ «Московский»

Такие данные содержатся в проекте постановления областного правительства о внесении изменений в расходные обязательства регионального минстроя.
Судя по документам, школа будет рассчитана на 1360 мест. Сроки строительства — 2025−2027 годы.
В ближайшие два года также планируется построить еще три школьных здания в Самаре: на 1360 мест в микрорайоне Крутые Ключи, на 1100 мест в районе 3 проезда/ул. Печерской и на 150 мест корпус для школы «Яктылык» на ул. Александра Матросова.
В Волжском районе на территории Южного города должно появится здание школы на 1500 мест, в пгт. Волжский Красноярского района — на 600 мест, а в микрорайоне Федоровка в Тольятти — образовательный центр на 317 мест (школа на 198 мест, детский сад на 119 мест).