Капремонт ветхой двухэтажки в воронежском селе перенесли на четверть века

За всю свою историю в здании капитальный ремонт не проводили ни разу. До этого жильцы своими силами поменяли отопительную систему и трубы водоснабжения. С остальным, рассчитывали, что поможет региональный оператор. Однако из информации на сайте фонда следует, что кровлю им готовы будут заметить только через десять лет, а привести в порядок фундамент и фасад — не раньше 2047−2049 годов.