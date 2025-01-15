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Капремонт ветхой двухэтажки в воронежском селе перенесли на четверть века

Жители дома № 2 по улице Молодежной, что в селе Писаревка, никак не дождутся капремонта. Работы, изначально запланированные на 2024−2025 годы, недавно перенесли, причем сразу на четверть века. При этом постройка уже сейчас находится в крайне плачевном состоянии, говорят кантемировцы: подвал время от времени затапливает, в фундаменте — дыры, фасад разрушается, а кровля протекает.

За всю свою историю в здании капитальный ремонт не проводили ни разу. До этого жильцы своими силами поменяли отопительную систему и трубы водоснабжения. С остальным, рассчитывали, что поможет региональный оператор. Однако из информации на сайте фонда следует, что кровлю им готовы будут заметить только через десять лет, а привести в порядок фундамент и фасад — не раньше 2047−2049 годов.

На сегодняшний день в постройке проживает 14 семей. Недавно люди обратились за помощью на прямую линию президента. Активисты ОНФ взяли вопрос на контроль, добиваясь переноса капремонта на более ранний срок.

недвижимость