В Крыму подешевел бензин

Еще накануне бензин у одной из основных сетей полуострова стоил 69 рублей 39 копеек, сегодня — 66 рублей 50 копеек за литр.
Также стал доступнее бензин других марок — в частности, 92-й стоит 60,79 рублей. Цена на ДТ на данный момент составляет 73.39.
В конце декабря глава республики Сергей Аксенов поручил с 15 января снизить цену на бензин марки АИ-95 на АЗС основных нефтетрейдеров снизится до 66,5 рубля за литр.
По его словам, этого удалось достичь благодаря поддержке правительства России и в связи с договоренностью с топливными компаниями Крыма.
Ранее Аксенов заявил, что стоимость топлива в Крыму расти не будет, республиканские власти совместно с федеральным правительством прорабатывают вопрос стабилизации цен.