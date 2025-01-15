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В Крыму подешевел бензин

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. Цена на автомобильный бензин марки АИ-95 на крупнейших автозаправочных станциях в Крыму снизилась на три рубля. В этом убедились РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Еще накануне бензин у одной из основных сетей полуострова стоил 69 рублей 39 копеек, сегодня — 66 рублей 50 копеек за литр.

Также стал доступнее бензин других марок — в частности, 92-й стоит 60,79 рублей. Цена на ДТ на данный момент составляет 73.39.

В конце декабря глава республики Сергей Аксенов поручил с 15 января снизить цену на бензин марки АИ-95 на АЗС основных нефтетрейдеров снизится до 66,5 рубля за литр.

По его словам, этого удалось достичь благодаря поддержке правительства России и в связи с договоренностью с топливными компаниями Крыма.

Ранее Аксенов заявил, что стоимость топлива в Крыму расти не будет, республиканские власти совместно с федеральным правительством прорабатывают вопрос стабилизации цен.

топливо