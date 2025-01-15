Готовность моста через ВДСК на обходе Волгограда составляет 90%

— В соответствии с Федеральной адресной инвестиционной программой Российской Федерации, окончание реализации 1-го этапа обхода Волгограда, в состав которого входит мост через ВДСК, предусмотрено в 2025 году, — сообщили в ФКУ в ответ на редакционный запрос информагентства.
Напомним, что мост через ВДСК — ключевой объект автодорожного обхода Волгограда на пути международного транспортного коридора «Север — Юг». Новая трасса, протяженность которой составит порядка 100 км., строится в несколько этапов. Путепровод через Волго-Донской судоходный канал возводится в соответствии с графиком. В марте 2023 года была завершена надвижка правой русловой части моста. После этого специалисты приступили к сборке, монтажу и надвижке левой русловой части путепровода. В мае 2024 года эти работы завершились.
Дорожники произвели сборку и монтаж пролетных строений с последующим сооружением монолитных плит проезжей части. А также нанесли гидроизоляцию и уложили асфальтобетонное покрытие, но пока без верхнего слоя. На правой половине моста уже установлены перильные ограждения.
— Сейчас готовность моста через ВДСК составляет 90%, — уточнили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Общая протяженность пролетов моста вместе с эстакадной частью составит более 1300 метров. Высота опор достигает 17 метров, а длина пролетов — 147 метров. На строительстве путепровода задействованы специалисты высокого уровня, имеющие опыт работы в таких условиях и с металлоконструкциями больших размеров.
Отметим, что в конце 2024 года в Волгоградской области был введен в эксплуатацию первый 25-километровый участок обхода Волгограда, который построен на стыке Советского района Волгограда и Городищенского района Волгоградской области.