Готовность моста через ВДСК на обходе Волгограда составляет 90%

Напомним, что мост через ВДСК — ключевой объект автодорожного обхода Волгограда на пути международного транспортного коридора «Север — Юг». Новая трасса, протяженность которой составит порядка 100 км., строится в несколько этапов. Путепровод через Волго-Донской судоходный канал возводится в соответствии с графиком. В марте 2023 года была завершена надвижка правой русловой части моста. После этого специалисты приступили к сборке, монтажу и надвижке левой русловой части путепровода. В мае 2024 года эти работы завершились.