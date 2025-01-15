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В Волгограде ищут работников на зарплату от 150 тысяч рублей

Аналитики сервиса по поиску работы проанализировали 87 000 вакансий в крупнейших российских городах, в том числе в Волгограде, и составили топ-5 высокооплачиваемых предложений о трудоустройстве января 2025 года.

Согласно данным SuperJob, на самую высокую зарплату могут претендовать мастера по обслуживанию холодильных установок. Специалисту с опытом работы от 3 лет готовы платить от 150 тыс. рублей за ремонт оборудования, объектов промышленного назначения, холодильных камер производственных предприятий.

Менеджеру группы активных продаж в сегменте В2 В предлагают 112 тыс. рублей в месяц. От соискателей требуется умение просчитывать и составлять коммерческие предложения для клиентов, опыт телефонных продаж.

Зарплату в 100 тыс. рублей предлагают начальнику электромонтажного участка. Среди обязанностей: организация строительного производства на объекте, контроль качества проделанной работы, решение производственных и административных вопросов.

Также в топ-5 высокооплачиваемых вакансий включены водитель-экспедитор категории Е и водитель КамАЗа. Специалистам предлагают по 100 тыс. рублей в месяц.