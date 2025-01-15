Нижегородцы хотят МРОТ на уровне 48 000 рублей

Жители Нижнего Новгорода считают, минимальный размер оплаты труда (МРОТ)в регионе должен составлять 48 000 рублей. Результатами опроса в 37 городах-миллионниках и полумиллионниках поделился сервис SuperJob.
В 2025 году МРОТ для большинства регионов установлен на уровне 22 440 рублей.
Нижегородцы оказались самыми скромными: запросы у них невысокие, по сравнению с жителями других регионов, при этом по сравнению с декабрем 2023 года они выросли только на 9000 рублей (+23%).
Самые большие запросы у москвичей: они хотят получать в среднем от 61 800 рублей в месяц (+ 36% за год), при этом МРОТ в столице составляет 32 916 рублей. Жители Хабаровска хотят МРОТ на уровне 59 000 рублей в месяц (+35%), жители Северной столицы хотят зарплату от 58 500 рублей (+36%) при фактическом МРОТ в размере 28 750 рублей.
Напомним, в Нижегородской области ищут менеджеров с зарплатой до 250 тысяч рублей.