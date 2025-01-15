Нижегородцы хотят МРОТ на уровне 48 000 рублей

Самые большие запросы у москвичей: они хотят получать в среднем от 61 800 рублей в месяц (+ 36% за год), при этом МРОТ в столице составляет 32 916 рублей. Жители Хабаровска хотят МРОТ на уровне 59 000 рублей в месяц (+35%), жители Северной столицы хотят зарплату от 58 500 рублей (+36%) при фактическом МРОТ в размере 28 750 рублей.