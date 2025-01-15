Доллар пробивает уровень 530 тенге

Накануне объемы торгов в валютной секции на KASE оказались очень высокими: за половину сессии параметры торгов превысили $200 млн. Это много, потому что за понедельник весь дневной объем составил чуть более $186,8 млн. Вряд ли это налоговая активность — ближайшие объемные платежи будут в конце февраля. Можно предположить, что рост торговых объемов стал следствием выхода Нацбанка на рынок с локальными интервенциями. Как минимум, это помогло избежать более масштабного ослабления тенге.