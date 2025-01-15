Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доллар пробивает уровень 530 тенге

Тенге вынужден снижаться: внешний фон «давит» сильнее обычного, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Тенге снова падает на бирже на KASE.

Сессия вторника для доллара США закончилась на уровне 530,20 тенге.

Накануне объемы торгов в валютной секции на KASE оказались очень высокими: за половину сессии параметры торгов превысили $200 млн. Это много, потому что за понедельник весь дневной объем составил чуть более $186,8 млн. Вряд ли это налоговая активность — ближайшие объемные платежи будут в конце февраля. Можно предположить, что рост торговых объемов стал следствием выхода Нацбанка на рынок с локальными интервенциями. Как минимум, это помогло избежать более масштабного ослабления тенге.

Сырьевой рынок снизился, но пока это похоже на коррекцию после роста. Баррель Brent сократился до $79,83.

Отношение к риску немного улучшилось.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на среду выглядят так: доллар США продолжит движение в диапазоне 525−535 тенге, евро — 540−550 тенге, рубль — 5,05−5,20 тенге, китайский юань — 72−73 тенге.

Анна Бодрова, аналитик Alpari.

валюта