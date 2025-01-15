В Екатеринбурге решили отремонтировать набережную городского пруда

«Городские власти рассчитывают шаг за шагом привести в порядок пешеходные дорожки и подпорные стенки, выполнить берегоукрепление, заменить скамейки и светильники, отремонтировать фонтан на Октябрьской площади, выполнить ряд других мероприятий», — отметили в администрации города.