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В Екатеринбурге решили отремонтировать набережную городского пруда

Власти Екатеринбурга объявили о планах отремонтировать набережную городского пруда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, ремонт будет проводиться поэтапно. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов уже поручил подготовить документацию и оценить стоимость работ по обновлению территории.

«Городские власти рассчитывают шаг за шагом привести в порядок пешеходные дорожки и подпорные стенки, выполнить берегоукрепление, заменить скамейки и светильники, отремонтировать фонтан на Октябрьской площади, выполнить ряд других мероприятий», — отметили в администрации города.

Напомним, прошлой весной набережная Исети в самом центре Екатеринбурга оказалась подтоплена из-за паводка. Однако специалисты заявили, что это «регулируемый процесс».

ЖКХ