В Самаре управляющие компании оштрафовали на 296 тысяч рублей

В Самаре городская администрация совместно с сотрудниками правопорядка проверяют работу управляющих компаний. За ненадлежащую уборку территорий УК оштрафовали, об этом сообщили в мэрии.
— Контрольные мероприятия проводят с 1 декабря 2024 года. На данный момент в отношении УК, ТСЖ, ЖСК и ТСН составлено 88 материалов, их направили на рассмотрение в ГЖИ, еще 117 — в прокуратуру. Сумма штрафов составила 296 тысяч рублей, — отметили в городской администрации.
Глава города Иван Носков отметил, что сразу после снегопадов специалисты привели дороги в надлежащий вид. Кроме того, на данный момент ведется круглосуточная очистка тротуаров от наледи, но есть некоторые проблемы с уборкой во дворах.