В Самаре управляющие компании оштрафовали на 296 тысяч рублей

— Контрольные мероприятия проводят с 1 декабря 2024 года. На данный момент в отношении УК, ТСЖ, ЖСК и ТСН составлено 88 материалов, их направили на рассмотрение в ГЖИ, еще 117 — в прокуратуру. Сумма штрафов составила 296 тысяч рублей, — отметили в городской администрации.