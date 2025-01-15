Эксперт о росте цен на продукты в Калининграде: Ситуация пока более или менее спокойная

В начале года в Калининграде не наблюдается существенный рост цен на продукты. Ретейлеры ожидают повышения стоимости молочных товаров и зарубежного пива. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал заместитель гендиректора торговой сети «Спар» Алексей Елаев.
«Пока мы получили уведомление о повышении цен только от поставщиков молочных продуктов. Больше пока никаких повышений не получали. Но понятно, что у нас идут риски по валютным товарам или имеющим валютную составляющую, потому что есть большая зависимость от валютных курсов и от комиссии банков за проведение платежей», — пояснил Елаев.
По словам эксперта, могут вырасти цены на подакцизные товары из недружественных стран. В частности, с первого января увеличили пошлину на импортное пиво.
«Поэтому новое пиво из Европейского союза и прочих зарубежных стран будет дороже. Но в целом ситуация пока более или менее спокойная. Будем смотреть по мере её развития».
Елаев также отметил значительный рост постоянных издержек сетей в 2024 году. «Сами стараемся без лишней необходимости ничего не повышать. Более того, наши повышения, как правило, меньше, чем со стороны поставщиков. Мы конечная часть товаропроизводящей цепочки. Понятно, что у них тоже увеличиваются все возможные затраты, потому что мы видим повышение стоимости энергоносителей, повышение ставок банковских процентов. Цены, на самом деле, повысились даже не так высоко, как постоянные издержки торговых сетей», — заявил он.
Ранее губернатор Алексей Беспрозванных пообещал сделать «прозрачными» цены на продукты в Калининградской области. По его словам, власти стараются проследить весь путь товара от производителя и поставщика до прилавка. Кроме того, в правительстве планируют поддерживать сельхозпроизводителей, чтобы снизить их затраты на логистику и закупку сырья.
В октябре 2024 года стало известно, что Федеральная антимонопольная служба решила стабилизировать цены по просьбе Калининградской области. Ведомство хочет расширить перечень товаров, по которым бизнес и власти регионов могут заключать добровольное соглашение об ограничении наценки.