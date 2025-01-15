Эксперт о росте цен на продукты в Калининграде: Ситуация пока более или менее спокойная

Елаев также отметил значительный рост постоянных издержек сетей в 2024 году. «Сами стараемся без лишней необходимости ничего не повышать. Более того, наши повышения, как правило, меньше, чем со стороны поставщиков. Мы конечная часть товаропроизводящей цепочки. Понятно, что у них тоже увеличиваются все возможные затраты, потому что мы видим повышение стоимости энергоносителей, повышение ставок банковских процентов. Цены, на самом деле, повысились даже не так высоко, как постоянные издержки торговых сетей», — заявил он.