Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый глава МНС Кийко сказал о налоге на богатство в Беларуси

Новый глава МНС сказал, введут ли налог на богатство в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Новый министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко после совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко по кадровым вопросам сказал о налоге на богатство в Беларуси, пишет БелТА.

— По поводу налога на богатство, не вижу необходимости введения каких-то отдельных налогов, — подчеркнул министр по налогам и сборам Беларуси.

Он заметил, что в стране постепенно и постоянно реформируют налоговую систему. По словам Кийко, сегодня есть все инструменты, которые необходимы для того, чтобы точечно взять дополнительные доходы там, где они формируются.

— Либо это граждане — физические лица. Может даже это и не граждане наши, но они здесь работают и получают здесь соответствующие доходы.

Кийко также назвал соответствующие предприятия. Глава МНС отметил, что имеющийся в Беларуси стандартный перечень налогов соответствует общепринятым, позволяет решать необходимые задачи, в том числе дифференцировать по уровню так называемого богатства. Он заявил, что для этого используются инструменты налоговых льгот, а также определения налоговой базы и другое.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о налоговых льготах у белорусов: «Кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет».

Тем временем в Беларуси подоходный налог 13% для работающих на резидентов ПВТ продлен до 2028.

Мы писали, что Совмин изменил правила пересечения границы Беларуси транспортными средствами.