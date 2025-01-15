Новый глава МНС Кийко сказал о налоге на богатство в Беларуси

Новый министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко после совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко по кадровым вопросам сказал о налоге на богатство в Беларуси, пишет БелТА.
— По поводу налога на богатство, не вижу необходимости введения каких-то отдельных налогов, — подчеркнул министр по налогам и сборам Беларуси.
Он заметил, что в стране постепенно и постоянно реформируют налоговую систему. По словам Кийко, сегодня есть все инструменты, которые необходимы для того, чтобы точечно взять дополнительные доходы там, где они формируются.
— Либо это граждане — физические лица. Может даже это и не граждане наши, но они здесь работают и получают здесь соответствующие доходы.
Кийко также назвал соответствующие предприятия. Глава МНС отметил, что имеющийся в Беларуси стандартный перечень налогов соответствует общепринятым, позволяет решать необходимые задачи, в том числе дифференцировать по уровню так называемого богатства. Он заявил, что для этого используются инструменты налоговых льгот, а также определения налоговой базы и другое.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о налоговых льготах у белорусов: «Кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет».
Тем временем в Беларуси подоходный налог 13% для работающих на резидентов ПВТ продлен до 2028.
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