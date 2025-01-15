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Желаемый жителями Краснодара уровень МРОТ составил 55 тысяч рублей

Жители Краснодара назвали желаемый уровень МРОТ.

Источник: Комсомольская правда

Желаемый жителями Краснодара уровень МРОТ составил 55 тысяч 400 рублей. Результаты опроса озвучили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

В сентябре 2024 года эта сумма составляла 51 тысячу 100 рублей. В декабре 2023 года жители называли 40 тысяч 500 рублей, а в августе — 39 тысяч 100 рублей.

Для жителей Москвы желаемый минимальный размер оплаты труда составляет 61 тысячу 800 рублей в месяц. В настоящее время эта сумма в столице составляет 32 тысячи 916 рублей.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что Краснодар занимает шестое место среди самых дорогих городов России. Кубанская столица поднялась на 32 позиции по сравнению с прошлым годом.