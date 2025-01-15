Самым дорогим туром России стал круиз по Енисею из Дудинки в Красноярск

Круиз по Енисею возглавил рейтинг самых дорогих туров в России по итогам 2024 года. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на ассоциацию туроператоров.
Рейтинг самых дорогих туров возглавил круиз по Енисею из Дудинки в Красноярск на теплоходе «Максим Горький». Семья из 9 человек потратила на 11-дневный круиз более 10 млн рублей.
Второе место занял морской круиз на Северный полюс. За 12-дневное путешествие на атомном ледоколе «50 лет Победы» семейная пара отдала около 7 млн рублей.
На третьем месте оказался круиз по Енисею за 6,5 млн рублей.
Самым дорогим туром у иностранцев оказалось путешествие по маршруту Москва — Мурманск — Санкт-Петербург. Группа туристов из Китая отдала за него 5,2 млн рублей.
Ранее сообщалось о том, что на севере Красноярского края построят четырехзвездочный отель.