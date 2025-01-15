Автоэксперт Мосеев: Evolute грозит закрытие, если не увеличатся продажи

При этом купить электромобили липецкой сборки сейчас непросто, некоторых электрических кроссоверов и седанов у многих продавцов ~не осталось в наличии~. В двух дилерских центрах Evolute в Москве и Санкт-Петербурге корреспонденту «Газеты.Ru», обратившемуся с вопросом о приобретении седана i-Pro, сообщили, что машины раскуплены и ближайшая поставка автомобилей 2024 года выпуска ожидается в конце января. О том, когда в продажу поступят автомобили 2025 года выпуска, продавцы сообщить затруднились.