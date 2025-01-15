В Татарстане назвали самые высокооплачиваемые профессии

Также аналитики составили рейтинг наиболее доходных предложений. На первом месте оказался исполнительный директор в онлайн-школе с зарплатой от двух миллионов рублей. В топ-три вошли вице-президент инвестиционной компании и руководитель международного направления в образовательной компании. Для них предложен заработок до миллиона и 600 тысяч рублей соответственно.