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В Татарстане назвали самые высокооплачиваемые профессии

В этом списке оказались агенты по недвижимости, водители, программисты и разработчики.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане назвали самые высокооплачиваемые профессии — в январе больше всех зарабатывают менеджеры по продажам. Соответствующее исследование провели аналитики платформы hh.ru.

Согласно исследованию, среди лидеров с самыми высокими зарплатами оказались также агенты по недвижимости, водители, программисты и разработчики.

Также аналитики составили рейтинг наиболее доходных предложений. На первом месте оказался исполнительный директор в онлайн-школе с зарплатой от двух миллионов рублей. В топ-три вошли вице-президент инвестиционной компании и руководитель международного направления в образовательной компании. Для них предложен заработок до миллиона и 600 тысяч рублей соответственно.

Напомним, в Татарстане МРОТ хотят повысить до 23,2 тысячи рублей. Этот показатель в регионе может стать выше утвержденного на 2025 год значения по России.

занятость