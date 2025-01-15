В Татарстане назвали самые высокооплачиваемые профессии — в январе больше всех зарабатывают менеджеры по продажам. Соответствующее исследование провели аналитики платформы hh.ru.
Согласно исследованию, среди лидеров с самыми высокими зарплатами оказались также агенты по недвижимости, водители, программисты и разработчики.
Также аналитики составили рейтинг наиболее доходных предложений. На первом месте оказался исполнительный директор в онлайн-школе с зарплатой от двух миллионов рублей. В топ-три вошли вице-президент инвестиционной компании и руководитель международного направления в образовательной компании. Для них предложен заработок до миллиона и 600 тысяч рублей соответственно.
Напомним, в Татарстане МРОТ хотят повысить до 23,2 тысячи рублей. Этот показатель в регионе может стать выше утвержденного на 2025 год значения по России.