На «мусорного» оператора завели дело за навязывание тарифов в Свердловской области

Антимонопольщики выяснили, что представленный «Рифеем» договор на подписание отличался от типовой формы, размещенной на сайте компании. Кроме того, предприниматель указал, что регоператор не выставлял ему счета с сентября 2021 года по март 2024 года.
Сначала УФАС вынесло «Рифею» предупреждение с требованием оформить договор в соответствии со стандартами, но компания пыталась оспорить претензии службы в суде. Две судебные инстанции подтвердили правоту антимонопольщиков. По итогам рассмотрения дела компании грозит оборотный штраф — от 1 до 15% от годовой выручки.