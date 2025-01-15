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На «мусорного» оператора завели дело за навязывание тарифов в Свердловской области

Управление ФАС по Свердловской области возбудило дело в отношении регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — компании «Рифей». Как сообщает пресс-служба ведомства, организация навязывала невыгодные условия индивидуальному предпринимателю в Северной зоне (с центром в Нижнем Тагиле).

Антимонопольщики выяснили, что представленный «Рифеем» договор на подписание отличался от типовой формы, размещенной на сайте компании. Кроме того, предприниматель указал, что регоператор не выставлял ему счета с сентября 2021 года по март 2024 года.

Сначала УФАС вынесло «Рифею» предупреждение с требованием оформить договор в соответствии со стандартами, но компания пыталась оспорить претензии службы в суде. Две судебные инстанции подтвердили правоту антимонопольщиков. По итогам рассмотрения дела компании грозит оборотный штраф — от 1 до 15% от годовой выручки.

ФАС