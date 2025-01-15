В ЗКО ограничили ночную продажу алкоголя с доставкой

По итогам рейдов, проведённых после заседания Координационного совета от 19 ноября 2024 года, выявлено, что из 40 проверенных алкомаркетов 15 нарушили установленные правила. Владельцы этих точек привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 200 КоАП РК, что предусматривает штраф в размере 40 месячных расчётных показателей для малого бизнеса и приостановление действия лицензии на 1 месяц.