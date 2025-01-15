В ЗКО ограничили ночную продажу алкоголя с доставкой

27 декабря 2024 года прокуратура Западно-Казахстанской области подписала меморандум с представителями интернет-приложений «Яндекс», «Wolt» и «InDrive» для предотвращения нарушений, связанных с ночной торговлей алкоголем, сообщает El.kz.
Согласно меморандуму, введены ограничения на доставку и продажу спиртных напитков в неустановленные часы. Эта мера направлена на сокращение преступности и улучшение общественного порядка.
По итогам рейдов, проведённых после заседания Координационного совета от 19 ноября 2024 года, выявлено, что из 40 проверенных алкомаркетов 15 нарушили установленные правила. Владельцы этих точек привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 200 КоАП РК, что предусматривает штраф в размере 40 месячных расчётных показателей для малого бизнеса и приостановление действия лицензии на 1 месяц.
Принятые меры уже показали положительные результаты: число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 22%. Это подтверждает эффективность новых ограничений в борьбе с правонарушениями и преступностью в регионе.
Прокуратура совместно с полицией продолжит рейды и контроль за соблюдением новых правил, чтобы добиться устойчивого улучшения ситуации.