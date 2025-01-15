Алибек Хасенов возглавил Казспортинвест

Президентом АО «Казспортинвест» назначен Алибек Темиргалиевич Хасенов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта.
Алибек Хасенов родился 3 октября 1986 года в Сарани, Карагандинской области. Имеет два высших образования. В 2008 году окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова по специальности «Маркетинг». В 2012 году окончил Казахстанско-Российский университет по специальности «Право».
В 2016—2017 годы — начальник отдела официальных мероприятий в РГП «Караоткель» Управления делами Президента Республики Казахстан;
В 2018 году — занимался организацией государственных и крупных мероприятий;
В 2019—2024 годы — исполнительный директор по развитию гребных видов спорта в Федерации каноэ;
С 2024 года — член Рабочей группы по разработке заявки на проведение «Игры будущего» в Астане.