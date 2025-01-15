Алибек Хасенов возглавил Казспортинвест

Алибек Хасенов родился 3 октября 1986 года в Сарани, Карагандинской области. Имеет два высших образования. В 2008 году окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова по специальности «Маркетинг». В 2012 году окончил Казахстанско-Российский университет по специальности «Право».