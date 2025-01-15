Минэк России субсидирует строительство придорожных гостиниц в Хабаровском крае

Ежегодно департамент аналитики Агентства привлечения инвестиций и развитию инноваций Хабаровского края разрабатывает и внедряет новые направления, куда бы бизнес смог вложить свои средства. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время специалисты предлагают предпринимателям рассмотреть возможность открыть своё дело в сфере придорожного сервиса.
Бизнесменам доступна новая инвестиционная ниша — строительство современной многофункциональной зоны дорожного сервиса. Предложение предусматривает строительство мотеля на 15 номеров, небольшого кафе на 20 посадочных мест, продуктового супермаркета, санитарно-бытового блока, организации места для стоянки автомобилей и автобусов, а также станции техобслуживания.
Для реализации проекта необходимы вложения в размере 76 миллионов рублей. При этом срок окупаемости такого бизнеса составит чуть более пяти лет с рентабельностью в 26,1%. Предложение сейчас особенно актуально, так как в настоящее время Минэкономразвития России объявило новый конкурсный отбор по программе субсидирования строительства модульных гостиниц в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
По информации пресс-службы Агентства привлечения инвестиций и развитию инноваций Хабаровского края, в текущем отборе планируется поддержать проекты сразу на три года — с 2025-го по 2027-й, что позволит регионам и инвесторам увеличить горизонт планирования. Приём заявок продлится до 3 марта 2025 года.