Минэк России субсидирует строительство придорожных гостиниц в Хабаровском крае

Для реализации проекта необходимы вложения в размере 76 миллионов рублей. При этом срок окупаемости такого бизнеса составит чуть более пяти лет с рентабельностью в 26,1%. Предложение сейчас особенно актуально, так как в настоящее время Минэкономразвития России объявило новый конкурсный отбор по программе субсидирования строительства модульных гостиниц в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».