В Екатеринбурге подорожает вывоз мусора. Региональная программа обращения с отходами в Свердловской области до 2030 года стала дороже на четверть. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на минЖКХ региона.
Министерство внесло в программу ряд изменений. Был определен участок для комплекса по обращению с отходами для уральской столицы. Он появится в Сысертском районе у 2029 году. Прогнозируется, что каждый год он сможет принимать по 700 тысяч тонн отходов на обработку. Еще 255 тысяч тонн будут направлены на компостирование и 210 тысяч тонн — на производство топлива.
Помимо этого, были отложены сроки реализации других проектов. Так, реконструкция мусорного завода в Первоуральске перенесена на 2029 год, хотя она была запланирован на 2023 год. На ту же дату перенесли и строительство комплекса в Красноуфимске. Мусоросортировочный комплекс под Ирбитом и полигон в Ревде также отложили до 2029 года.