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В Екатеринбурге подорожает вывоз мусора

Региональная программа обращения с отходами в Свердловской области подорожала до 47,3 миллиардов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге подорожает вывоз мусора. Региональная программа обращения с отходами в Свердловской области до 2030 года стала дороже на четверть. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на минЖКХ региона.

Министерство внесло в программу ряд изменений. Был определен участок для комплекса по обращению с отходами для уральской столицы. Он появится в Сысертском районе у 2029 году. Прогнозируется, что каждый год он сможет принимать по 700 тысяч тонн отходов на обработку. Еще 255 тысяч тонн будут направлены на компостирование и 210 тысяч тонн — на производство топлива.

Помимо этого, были отложены сроки реализации других проектов. Так, реконструкция мусорного завода в Первоуральске перенесена на 2029 год, хотя она была запланирован на 2023 год. На ту же дату перенесли и строительство комплекса в Красноуфимске. Мусоросортировочный комплекс под Ирбитом и полигон в Ревде также отложили до 2029 года.

ЖКХ