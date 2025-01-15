В Екатеринбурге подорожает вывоз мусора

Министерство внесло в программу ряд изменений. Был определен участок для комплекса по обращению с отходами для уральской столицы. Он появится в Сысертском районе у 2029 году. Прогнозируется, что каждый год он сможет принимать по 700 тысяч тонн отходов на обработку. Еще 255 тысяч тонн будут направлены на компостирование и 210 тысяч тонн — на производство топлива.