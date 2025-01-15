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Онкоцентр начнут строить в Армавире в 2026 году

Проектирование онкоцентра в Армавире оценили в 60 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Региональный онкологический центр начнут строить в Армавире в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 2025 году начнется проектирование краевого медучреждения. Построить онкоцентр планируют на территории бывшей железнодорожной больницы.

«Проектирование онкологического центра обойдется в 60 млн рублей. Деньги на эти цели уже находятся в краевой программе», — сказал глава Армавира Андрей Харченко.

В Северном микрорайоне Армавира в 2025 году начнут строительство новой поликлиники. Медучреждение будет рассчитано на 250 посещений в день.

В том же микрорайоне и в районе Мясокомбината введут в эксплуатацию две новые школы. А в учреждении № 15 завершат строительство спортзала.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пятилетию присвоения звания «Город воинской доблести» установят памятники. Мемориал участникам СВО и стелу «Город воинской доблести» разместят в центре Армавира.

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