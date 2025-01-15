На сколько увеличился объем биржевой торговли Узбекистана и Беларуси

«В январе 2024 года на бирже были аккредитованы 97 узбекских компаний, а к концу декабря их стало уже 177. Повышение интереса к биржевым торгам — результат комплексной информационной работы с деловыми кругами Узбекистана. К ней относится регулярное посещение отраслевых выставок и других бизнес-мероприятий, организация обучающих семинаров для узбекских компаний, сотрудничество с посольством Узбекистана в Беларуси и белорусским диппредставительством в Узбекистане», — отметил Гинсар.