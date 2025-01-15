На сколько увеличился объем биржевой торговли Узбекистана и Беларуси

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Сумма биржевых сделок, заключенных в 2024 году предприятиями Беларуси и Узбекистана, достигла $55 млн, что втрое больше, чем в 2023 году. Об этом рассказал директор Гомельского филиала Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Григорий Гинсар на встрече с делегацией Ферганской области, сообщает БЕЛТА.
По словам представителя БУТБ, росту биржевого товарооборота между двумя странами способствовало почти двукратное увеличение числа узбекских участников торгов и вовлечение во взаимную торговлю новых ликвидных товарных позиций.
«В январе 2024 года на бирже были аккредитованы 97 узбекских компаний, а к концу декабря их стало уже 177. Повышение интереса к биржевым торгам — результат комплексной информационной работы с деловыми кругами Узбекистана. К ней относится регулярное посещение отраслевых выставок и других бизнес-мероприятий, организация обучающих семинаров для узбекских компаний, сотрудничество с посольством Узбекистана в Беларуси и белорусским диппредставительством в Узбекистане», — отметил Гинсар.
Он также сообщил, что по сравнению с 2023 годом расширился и ассортимент товаров, которые покупают и продают на биржевой площадке узбекские предприятия. В частности, с середины прошлого года началась реализация на узбекский рынок белорусского сухого обезжиренного и цельного молока. Сумма сделок за август — декабрь превысила $4 млн.
Что касается импорта, в прошлом году Узбекистан активно поставлял в Беларусь сырье для текстильной промышленности: хлопчатобумажную кардную пряжу и суровую ткань. Сумма сделок по этим позициям к 2023 году выросла в полтора раза.
«Во время переговоров с делегацией Ферганской области обсуждены перспективы развития биржевой торговли с Гомельщиной. В числе приоритетных направлений — экспорт пиломатериалов, на который пришлось 88% сделок между белорусскими и узбекскими участниками торгов в 2024 году. Кроме того, стороны планируют активизировать взаимодействие по закупкам сельхозпродукции, прежде всего молокопродуктов и мясных полуфабрикатов», — говорится в сообщении.