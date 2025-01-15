В Челябинской области перечислили специалистов, у которых больше всего выросли зарплаты в 2024 году

— Из трендов 2025 года можно отметить, что работодатели будут чаще мотивировать соискателей более гибкими программами ДМС, бесплатными обедами/завтраками в компаниях, возможностью гибридного формата работы в качестве поощрения, услугами от различных провайдеров для сотрудников (от юридических консультаций до составления астрологических прогнозов), — поделились аналитики сервиса «Зарплата.ру».