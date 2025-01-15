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В Челябинской области перечислили специалистов, у которых больше всего выросли зарплаты в 2024 году

Эксперты проанализировали рынок труда в Челябинской области и составили список профессий, у представителей которых больше всего выросли зарплаты за год. О каких специалистах идёт, рассказываем.

Источник: Pchela.News

Больше всего, сервиса «Зарплата.ру», оплата труда увеличилась у следующих работников:

  • грузчики (+31% — 54,5 тысячи рублей);
  • мерчендайзеры (+29% — 42 тысячи рублей);
  • монтажники (+27% — 105 тысяч рублей);
  • механики (+25% — 65,5 тысяч рублей);
  • менеджеры по персоналу (+22% — 55 тысяч рублей);
  • бухгалтеры (+19% — 47,5 тысяч рублей);
  • инженеры производственно-технического отдела (+18% — 70 тысяч рублей);
  • водители (+18% — 80 тысяч рублей);
  • инженеры-энергетики (+17% — 65 тысяч рублей);
  • продавцы-консультанты (+15% — 37,5 тысяч рублей).

— Из трендов 2025 года можно отметить, что работодатели будут чаще мотивировать соискателей более гибкими программами ДМС, бесплатными обедами/завтраками в компаниях, возможностью гибридного формата работы в качестве поощрения, услугами от различных провайдеров для сотрудников (от юридических консультаций до составления астрологических прогнозов), — поделились аналитики сервиса «Зарплата.ру».

Добавим, что за год в Челябинской области в три раза выросло количество вакансий с возможностью переобучения. В топе оказались строители промышленных и жилых объектов, а также представители сферы сельского хозяйства.