В Челябинской области перечислили специалистов, у которых больше всего выросли зарплаты в 2024 году

Больше всего, сервиса «Зарплата.ру», оплата труда увеличилась у следующих работников:
- грузчики (+31% — 54,5 тысячи рублей);
- мерчендайзеры (+29% — 42 тысячи рублей);
- монтажники (+27% — 105 тысяч рублей);
- механики (+25% — 65,5 тысяч рублей);
- менеджеры по персоналу (+22% — 55 тысяч рублей);
- бухгалтеры (+19% — 47,5 тысяч рублей);
- инженеры производственно-технического отдела (+18% — 70 тысяч рублей);
- водители (+18% — 80 тысяч рублей);
- инженеры-энергетики (+17% — 65 тысяч рублей);
- продавцы-консультанты (+15% — 37,5 тысяч рублей).
— Из трендов 2025 года можно отметить, что работодатели будут чаще мотивировать соискателей более гибкими программами ДМС, бесплатными обедами/завтраками в компаниях, возможностью гибридного формата работы в качестве поощрения, услугами от различных провайдеров для сотрудников (от юридических консультаций до составления астрологических прогнозов), — поделились аналитики сервиса «Зарплата.ру».
Добавим, что за год в Челябинской области в три раза выросло количество вакансий с возможностью переобучения. В топе оказались строители промышленных и жилых объектов, а также представители сферы сельского хозяйства.