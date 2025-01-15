Волгоградцам назвали вакантную должность с зарплатой 800 тысяч

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» определили топ-3 самых высокооплачиваемых профессий в России.
В список вошли должности технического директора, генерального директора и начальника отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями. Исследование основано на анализе вакансий с зарплатами от 400 до 800 тысяч рублей в месяц.
Самой высокооплачиваемой вакансией стала позиция технического директора в производственной компании. Соискателю предлагается оклад до 800 тысяч рублей. Его задачи включают управление техническим департаментом, в который входят подразделения разработки, программного обеспечения и другие направления.
На втором месте оказалась вакансия генерального директора предприятия, специализирующегося на производстве газораспределительных систем. Кандидатам предлагается зарплата до 700 тысяч рублей. Обязанности включают стратегическое руководство, управление операционными процессами и анализ рыночной ситуации. От соискателя требуется минимум 7−10 лет опыта работы на руководящих позициях в производстве или торговле промышленным оборудованием.
Третью строчку рейтинга занимает должность начальника отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями. На этой позиции оклад может достигать 630 тысяч рублей в месяц. В круг обязанностей входят координация взаимодействия с аптечными сетями, участие в создании бизнес-плана и проведение маркетинговых акций. Также требуется уверенное владение английским языком.
Среди других высокооплачиваемых профессий эксперты отмечают разработчиков и аналитиков. Так, средние зарплаты DevOps-инженеров составляют 234,4 тысячи рублей, дата-сайентистов — 213,1 тысячи, а системных аналитиков — 166,7 тысячи рублей.
Эти специалисты занимаются синхронизацией рабочих процессов, обработкой больших данных и оптимизацией информационных систем соответственно.