Волгоградцам назвали вакантную должность с зарплатой 800 тысяч

Третью строчку рейтинга занимает должность начальника отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями. На этой позиции оклад может достигать 630 тысяч рублей в месяц. В круг обязанностей входят координация взаимодействия с аптечными сетями, участие в создании бизнес-плана и проведение маркетинговых акций. Также требуется уверенное владение английским языком.