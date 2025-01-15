Три передвижные дизельные электростанции закупили в Севастополе

Новая техника позволит обеспечивать электроснабжением более 300 квартир или около 60−70 частных домов, а также социально значимые объекты. Кроме того, электростанции защищены от осадков, оборудованы электрическим барабаном и кабелем, что делает возможным работу при любой погоде и в любой местности — как в городе, так и за его пределами.