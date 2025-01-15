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Три передвижные дизельные электростанции закупили в Севастополе

Суммарная мощность нового энергооборудования — 1 тысяча кВт.

Источник: Правительство Севастополя

В Севастополе появились три новые передвижные дизельные электростанции. Суммарная мощность нового энергооборудования — 1 тысяча кВт, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на «Севастопольэнерго».

Новая техника позволит обеспечивать электроснабжением более 300 квартир или около 60−70 частных домов, а также социально значимые объекты. Кроме того, электростанции защищены от осадков, оборудованы электрическим барабаном и кабелем, что делает возможным работу при любой погоде и в любой местности — как в городе, так и за его пределами.

Передвижные электростанции находятся в постоянной готовности к работе.

энергетика