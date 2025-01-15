Магазины Китая проверят на наличие меда из Приморья

В магазинах КНР проведут проверки на наличие российских продуктов, в том числе меда, который пользуется там большой популярностью. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.
Отметим, что из-за большого спроса на продукт в торговых точках могут заметить фальсификацию. В связи с этим для защиты продукции из Приморья будет использоваться товарный знак, разработанный агентством по развитию пчеловодства региона.
Как рассказывает глава агентства по пчеловодству региона Рамиль Еникеев, китайские власти начинают осознавать, что такая продукция может не только подорвать бюджет потребителей, но и негативно сказаться на их здоровье.
Таким образом, в Китае была инициирована компания, которая борется с подделкой, а именно пищевых продуктов. Например, в Шанхае уже проверили почти 50 торговых точек, которые реализуют подобные товары.
Добавляется, что магазины, выдававшие себя за павильоны российских производителей, продавали продукцию без необходимой документации.