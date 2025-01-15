Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске в три раза увеличили финансирование на ремонт тротуаров

Деньги распределят между всеми административными округами.

Источник: Om1 Омск

Финансирование на обновление тротуарной сети в Омске в 2025 году вырастет до 240 миллионов рублей, что в три раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своём телеграм-канале.

Бюджет будет пропорционально распределён между административными округами. В предварительный список ремонта включены адреса, указанные омичами в обращениях, подходы к социальным объектам и улицы частного сектора.

Весной, после схода снега, комиссия департамента городского хозяйства, окружных администраций и УДХБ актуализирует перечень участков в зависимости от их состояния.

Напомним, в прошлом году в Омске было построено и отремонтировано 156 тротуаров общей площадью почти 35 000 квадратных метров.

ЖКХ