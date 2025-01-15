В Омске в три раза увеличили финансирование на ремонт тротуаров

Финансирование на обновление тротуарной сети в Омске в 2025 году вырастет до 240 миллионов рублей, что в три раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
Бюджет будет пропорционально распределён между административными округами. В предварительный список ремонта включены адреса, указанные омичами в обращениях, подходы к социальным объектам и улицы частного сектора.
Весной, после схода снега, комиссия департамента городского хозяйства, окружных администраций и УДХБ актуализирует перечень участков в зависимости от их состояния.
Напомним, в прошлом году в Омске было построено и отремонтировано 156 тротуаров общей площадью почти 35 000 квадратных метров.