В Перми выдано разрешение на строительство межвузовского кампуса

Согласно проекту на территории кампуса появятся учебно-лабораторный корпус с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс с 50-метровым бассейном, конгресс-холл, гостиничный комплекс для учащихся и преподавателей на 5 тысяч мест. Также здесь благоустроят прогулочные и рекреационные пространства, уличные спортивные площадки, которые будут доступны для горожан. На первом этапе будут проведены работы по вертикальной планировке, устройству насыпи и свайных фундаментов.