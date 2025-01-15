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В Перми выдано разрешение на строительство межвузовского кампуса

Положительное заключение госэкспертизы проект получил в декабре прошлого года.

Источник: сайт губернатора и правительства Пермского края

Краевое Минимущества выдало разрешение на строительство межвузовского многофункционального кампуса в Перми. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Студенческий кампус мирового уровня «Будущее Пармы» планируют возвести на правом берегу Камы в микрорайоне Камская долина. Работа над объектом ведется при поддержке нацпроекта «Наука и университеты».

Согласно проекту на территории кампуса появятся учебно-лабораторный корпус с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс с 50-метровым бассейном, конгресс-холл, гостиничный комплекс для учащихся и преподавателей на 5 тысяч мест. Также здесь благоустроят прогулочные и рекреационные пространства, уличные спортивные площадки, которые будут доступны для горожан. На первом этапе будут проведены работы по вертикальной планировке, устройству насыпи и свайных фундаментов.

строительство