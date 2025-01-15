Жители Волгограда хотели бы иметь МРОТ на уровне 49 300 рублей в месяц

Отметим, что средний желаемый минимальный размер оплаты труда в Волгограде растет. Так, согласно данным проведенных опросов, в ноябре 2020 года волгоградцы хотели бы видеть МРОТ в размере 30 500 рублей, в августе 2023 года — 36 700 рублей, в сентябре 2023 года — 48 200 рублей, а в январе 2025 года уже 49 300 рублей.