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Жители Волгограда хотели бы иметь МРОТ на уровне 49 300 рублей в месяц

За 2024 год минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране увеличился на 16,6% и сейчас составляет 22 440 рублей. Однако многие россияне убеждены, что это недостаточно.

Так, согласно опросу сервиса SuperJob, москвичи считают, что МРОТ в столице должен составлять в среднем 61 800 рублей. В данный момент действующий МРОТ в Москве — 32 916 рублей, что почти в два раза ниже желаемого уровня.

На втором месте по ожиданиям находится Хабаровск с желаемым минимальным размером оплаты труда в 59 000 рублей.

Третью позицию занимает Санкт-Петербург, где жители хотят видеть МРОТ на уровне 58 500 рублей. Фактический МРОТ там составляет 28 750 рублей.

В пятерку городов с самыми высокими ожиданиями по МРОТ также входят Владивосток (55 800 рублей) и Краснодар (55 300 рублей).

Сравнительно скромные запросы фиксируются в Волгограде (49 300 рублей) и в соседней с ним Астрахани (49 400 рублей).

Отметим, что средний желаемый минимальный размер оплаты труда в Волгограде растет. Так, согласно данным проведенных опросов, в ноябре 2020 года волгоградцы хотели бы видеть МРОТ в размере 30 500 рублей, в августе 2023 года — 36 700 рублей, в сентябре 2023 года — 48 200 рублей, а в январе 2025 года уже 49 300 рублей.