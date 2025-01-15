Зона барбекю, беседки или спортплощадки: в Волгограде разрабатывают концепцию благоустройства Комсомольского парка в ТЗР

Архитекторы Центра «ВЯЗ» начали разрабатывать концепцию преображения заброшенного Комсомольского парка в Тракторозаводском районе. Волгоградцев просят поучаствовать в онлайн-опросе, какие локации и зоны отдыха они хотят видеть в прогулочной зоне улицы Дегтярева.
Пока на выбор горожанам предложили зону барбекю и досуга, беседки для отдыха, разные детские площадки и спортзону, площадку для воркаута, парковое кафе и качели. Голосование продлится до 24 января в ВК и Телеграм.
Расположенный на склоне реки Мокрая Мечётка Комсомольский парк вошел в 10-летнюю программу развития Волгограда. Сейчас он заброшен и забыт местными жителями. В него решили вдохнуть новую жизнь. Обещают использовать для этого предложенные волгоградцами идеи.