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Зона барбекю, беседки или спортплощадки: в Волгограде разрабатывают концепцию благоустройства Комсомольского парка в ТЗР

Волгоградцам предложили выбрать, что построят в Комсомольском парке в ТЗР.

Архитекторы Центра «ВЯЗ» начали разрабатывать концепцию преображения заброшенного Комсомольского парка в Тракторозаводском районе. Волгоградцев просят поучаствовать в онлайн-опросе, какие локации и зоны отдыха они хотят видеть в прогулочной зоне улицы Дегтярева.

Пока на выбор горожанам предложили зону барбекю и досуга, беседки для отдыха, разные детские площадки и спортзону, площадку для воркаута, парковое кафе и качели. Голосование продлится до 24 января в ВК и Телеграм.

Расположенный на склоне реки Мокрая Мечётка Комсомольский парк вошел в 10-летнюю программу развития Волгограда. Сейчас он заброшен и забыт местными жителями. В него решили вдохнуть новую жизнь. Обещают использовать для этого предложенные волгоградцами идеи.

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