Школу для будущих авиастроителей сдадут в Ростове в этом году

Среди новых образовательных учреждений — школа № 114 в микрорайоне Темерник со специализированными инженерными классами по профилю авиастроения. Рассчитанная на 1111 мест, школа станет площадкой для будущих инженеров, технологов и авиаконструкторов.
В микрорайоне Левобережном появится школа № 116 на 1100 мест, где планируется реализация программ естественно-научного профиля на углубленном уровне. В Суворовском откроется школа № 74 на 1200 мест с гуманитарным уклоном.
Там же, в Суворовском, сдадут школу на 1600 мест, построенную за счет средств инвестора.
Помимо того, в школе № 94 установят модульное здание на 400 мест.
«1 сентября после капитального ремонта распахнут двери еще два учреждения образования. Это школа № 92 в Советском районе и школа № 101 в Ворошиловском», — информирует пресс-служба мэрии.