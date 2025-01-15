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Школу для будущих авиастроителей сдадут в Ростове в этом году

Ростовская область, 15 января 2025. DON24.RU. В 2025 году в Ростове будут построены и сданы четыре общеобразовательные школы. Такие данные приводились на планерке в мэрии.

Среди новых образовательных учреждений — школа № 114 в микрорайоне Темерник со специализированными инженерными классами по профилю авиастроения. Рассчитанная на 1111 мест, школа станет площадкой для будущих инженеров, технологов и авиаконструкторов.

В микрорайоне Левобережном появится школа № 116 на 1100 мест, где планируется реализация программ естественно-научного профиля на углубленном уровне. В Суворовском откроется школа № 74 на 1200 мест с гуманитарным уклоном.

Там же, в Суворовском, сдадут школу на 1600 мест, построенную за счет средств инвестора.

Помимо того, в школе № 94 установят модульное здание на 400 мест.

«1 сентября после капитального ремонта распахнут двери еще два учреждения образования. Это школа № 92 в Советском районе и школа № 101 в Ворошиловском», — информирует пресс-служба мэрии.

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