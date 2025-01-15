Лукашенко озвучил вопросы к инвестпрограмме 2025, по которой отменили совещание

Стали известны вопросы президента Беларуси Александра Лукашенко к Инвестиционной программе на 2025 год, по которой было отменено совещание накануне, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Так, сообщается, что основными вопросами президента к инвестпрограмме стали три, которые коротко можно обозначить, как приоритеты, эффективность и альтернативы.
В частности, Лукашенко интересует, как в программе расставлены приоритеты. Глава республики потребовал, чтобы ни одна копейка не была потрачена на то, без чего в стране могут обойтись.
— И экономия, экономия, экономия, — подчеркнул он.
Кроме того, во главе также должна быть эффективность инвестиционной программы для белорусской экономики.
— 6,5 миллиардов рублей деньги немалые. Каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу, — прокомментировал президент.
Еще одним требование к обсуждению Инвестпрограммы, что озвучивалось ранее, это наличие альтернативного мнения.
Известно, что инвестпрограмму Александр Лукашенко пока не подписал.
Напомним, ранее глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, почему президент Беларуси Александр Лукашенко отменил совещание.
И также глава республики потребовал жесткую дисциплину от Администрации президента, правительства и МИД: «Никакой размазни быть не должно».