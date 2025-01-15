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Долги «Донхлеббанка» не смогли продать за 2,4 млн рублей

«Агентство по страхованию вкладов» не смогло продать право требования двух долгов «Донхлеббанка» на общую сумму в 2,4 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Суммарная стоимость обоих лотов оценивалась в 2,4 млн руб. — следует из данных Федерального реестра сведений о банкротстве.

Открытый в 1993 году «Донхлеббанк» признали банкротом в 2019 году. К тому времени кредитная организация занимала 298 место в банковской системе РФ и терпела убытки в десятки миллионов рублей. Руководство банка заподозрили в выводе ликвидных активов, и ЦБ отнял у «Донхлеббанка» лицензию.

Ранее с молотка не смогли продать право требования задолженности банка перед ООО «АгроГрин». Кредитная организация задолжала зернотрейдеру более 35 млн руб.