Долги «Донхлеббанка» не смогли продать за 2,4 млн рублей

Открытый в 1993 году «Донхлеббанк» признали банкротом в 2019 году. К тому времени кредитная организация занимала 298 место в банковской системе РФ и терпела убытки в десятки миллионов рублей. Руководство банка заподозрили в выводе ликвидных активов, и ЦБ отнял у «Донхлеббанка» лицензию.