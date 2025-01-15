В Самарской области наибольший рост зарплат зафиксировали у монтажников

— Наибольший рост медианных зарплатных предложений за год отмечается у монтажников (+35% — 105 тыс. рублей), у инженеров-механиков (+32% — 66 тыс. рублей), у водителей (+31% — 95 тыс. рублей), у машинистов (+28% — 57,5 тыс. рублей), у продавцов-консультантов (+22% — 36,5 тыс. рублей), — отметили в сообщении.