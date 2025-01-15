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В Самарской области наибольший рост зарплат зафиксировали у монтажников

В Самарской области назвали специалистов с наибольшим ростом зарплат.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области проанализировали рост зарплатных предложений для специалистов. Многие компании увеличили уровень оплаты труда из-за нехватки соискателей, об этом сообщили представители центра «Зарплата.ру».

— Наибольший рост медианных зарплатных предложений за год отмечается у монтажников (+35% — 105 тыс. рублей), у инженеров-механиков (+32% — 66 тыс. рублей), у водителей (+31% — 95 тыс. рублей), у машинистов (+28% — 57,5 тыс. рублей), у продавцов-консультантов (+22% — 36,5 тыс. рублей), — отметили в сообщении.

Аналитики также подчеркивают, что рост зарплат наблюдают во всех регионах. Кроме того, в 2025 году работодатели продолжат мотивировать соискателей.