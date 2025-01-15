Екатеринбург получил более сорока новых троллейбусов

Как следует из базы данных «Городской транспорт», последний на данный момент троллейбус прибыл в Орджоникидзевское депо 14 января. Из 41 машин четыре уже работают на линии (маршрут № 33). 11 троллейбусов переданы в Октябрьское депо.
Как сообщал «МК-Урал», всего по контракту с Челябинским заводом городского электрического транспорта Екатеринбург должен получить 50 троллейбусов. Они будут работать на маршрутах № 31 (Вокзал — Химмаш), № 36 (Академическая — Химмаш), № 33 (Коммунистическая — Пединститут), № 36 (Коммунистическая — Крауля).
Ранее городские власти анонсировали закупку еще 50 троллейбусов в 2025 году и 25 — в 2026. Таким образом, за период 2023—2026 годов общее количество новых машин составит 176.
Это позволит списать такое же количество устаревших единиц подвижного состава, чей возраст зачастую превышает 30 лет.