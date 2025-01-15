«Брусника» поставит две башни на месте долгостроя в центре Екатеринбурга

Высота одной башни составит 75 м, вторая будет выше — 90 м. Они будут объединены стилобатом с подземным и наземным паркингом.
«Первые этажи займут коммерческие помещения — ресторан, салон косметологии, цветочный магазин, студия пилатеса и другие полезные сервисы. Мастер-план площадки и архитектуру здания мы планируем показать в течение нескольких месяцев», — пояснили в компании.
Строительство бизнес-центра «Карнеол» началось в 2009 году, однако позже было заморожено. Готовность объекта оценивалась в 68%. Долгострой впоследствии достался банку «Открытие», у которого на торгах его выкупила «Брусника» за 978 млн рублей. В настоящее время продолжается демонтаж здания.