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«Брусника» поставит две башни на месте долгостроя в центре Екатеринбурга

Компания «Брусника» планирует построить здание в виде двух башен на месте офисного центра «Карнеол» на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса в Екатеринбурге. Об этом ЕАН рассказали в пресс-службе компании.

Высота одной башни составит 75 м, вторая будет выше — 90 м. Они будут объединены стилобатом с подземным и наземным паркингом.

«Первые этажи займут коммерческие помещения — ресторан, салон косметологии, цветочный магазин, студия пилатеса и другие полезные сервисы. Мастер-план площадки и архитектуру здания мы планируем показать в течение нескольких месяцев», — пояснили в компании.

Строительство бизнес-центра «Карнеол» началось в 2009 году, однако позже было заморожено. Готовность объекта оценивалась в 68%. Долгострой впоследствии достался банку «Открытие», у которого на торгах его выкупила «Брусника» за 978 млн рублей. В настоящее время продолжается демонтаж здания.

строительство