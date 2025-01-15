«Брусника» поставит две башни на месте долгостроя в центре Екатеринбурга

Строительство бизнес-центра «Карнеол» началось в 2009 году, однако позже было заморожено. Готовность объекта оценивалась в 68%. Долгострой впоследствии достался банку «Открытие», у которого на торгах его выкупила «Брусника» за 978 млн рублей. В настоящее время продолжается демонтаж здания.