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Треснувший дом на улице Коломенской снесут

Треснувший дом на улице Коломенской в Автозаводском районе снесут.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации города.

По данным ведомства, многоквартирный дом № 5 по ул. Коломенской признан аварийным и подлежащим сносу, срок отселения установлен до 1 июня 2025 года. Собственники квартир в данном доме сейчас арендуют жилье за счет средств городского бюджета. В качестве денежной компенсации им уже выделено 512 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался треснувшим домом на Коломенской в Нижнем Новгороде.

недвижимость