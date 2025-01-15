Треснувший дом на улице Коломенской снесут

По данным ведомства, многоквартирный дом № 5 по ул. Коломенской признан аварийным и подлежащим сносу, срок отселения установлен до 1 июня 2025 года. Собственники квартир в данном доме сейчас арендуют жилье за счет средств городского бюджета. В качестве денежной компенсации им уже выделено 512 тысяч рублей.