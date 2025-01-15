Трафик на М12 от Москвы до Казани в новогодние праздники вырос вдвое

Сейчас на дороге от Москвы до Казани работает 24 многофункциональные зоны дорожного сервиса, где можно получить все необходимые услуги и отдохнуть. В дальнейшем на этом участке будут работать еще восемь МФЗ. А в этом году откроется первая гостиница на 421-м километре по направлению на Казань в Нижегородской области.