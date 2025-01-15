Статус резидента Сколково получили 62 компании из Самарской области

Подать заявку на получение статуса резидента через регоператора могут не только самарские инновационные компании, но и стартапы из других субъектов страны, в частности — Приволжского федерального округа. Уже 80 предприятий стали участниками «Сколково», а значит, могут пользоваться всеми преимуществами этого статуса. Это, в первую очередь, налоговые и таможенные льготы, возмещение инвестиций бизнес-ангелам, грантовое финансирование, содействие в коммерциализации, выход на международные рынки, менторские программы, акселерационные программы в России и за рубежом.