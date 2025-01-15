«Ищите тех, кто ворует миллиарды»: депутаты требуют изменить порог для контроля мобильных переводов

«Мы предлагаем пересмотреть формат контроля мобильных переводов, опираясь на лучший зарубежный опыт. В частности, в России с 2020 года мониторингу подлежат только лица, получающие более 30 переводов в день. При этом каждый платеж должен быть более 1 тыс. рублей, а общая сумма таких платежей должна составлять более 1 млн рублей в месяц, что эквивалентно 5,5 млн тенге. У нас же под контроль попадают абсолютно все платежи, включая самые мелкие с общей суммой 255 тыс. тенге, то есть в 20 раз меньше, чем в России. Какой толк от такого огромного массива ненужной информации? Считаем необходимым установить нижний предел платежа, подлежащего мониторингу, от 3−5 тыс. тенге и более».