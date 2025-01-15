В 2025 году в Пермском крае планируется капремонт 247 домов

В 2025 году в Пермском крае планируют провести капитальный ремонт 247 домов общей площадью порядка 500 тысяч квадратных метров. Условия проживания улучшатся более 16 тысяч жителей региона.
Как сообщает региональный Фонд капитального ремонта, работы планируется провести в 27 округах. Обновятся дома в Перми, Березниках, Александровске, Горнозаводске, Звездном, Полазне, Кизеле, Краснокамске, Кунгуре, Лысьве, Орде, Чусовом. В рамках выполнения работ подрядчикам предстоит отремонтировать крыши зданий, фасады и инженерные системы.
После завершения капремонта общего имущества многоквартирных домов на все выполненные работы действует гарантийный срок. Он составляет 5 лет. В течение этого периода подрядчик несет ответственность за качество своей работы. В случае выявления дефектов, подрядчик устраняет их за свой счет.