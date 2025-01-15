В 2025 году в Пермском крае планируется капремонт 247 домов

После завершения капремонта общего имущества многоквартирных домов на все выполненные работы действует гарантийный срок. Он составляет 5 лет. В течение этого периода подрядчик несет ответственность за качество своей работы. В случае выявления дефектов, подрядчик устраняет их за свой счет.