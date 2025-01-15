Онкоцентр за 60 млн рублей спроектируют в Анапе

Проектную документацию подготовят в 2025 году. На разработку инициативы из краевого бюджета направят 60 млн руб. Строительство объекта планируют завершить через год.
Развитие медицинской инфраструктуры также планируют в других городах Краснодарского края: в Армавире готовятся к возведению поликлиники в Северном микрорайоне на 250 посещений, а в Горячем Ключе впервые за 34 года отремонтировали родильное отделение центральной районной больницы в рамках программы «Развитие здравоохранения».
Кроме того, Туапсинская ЦРБ получила новую видеоэндоскопическую систему для ранней диагностики заболеваний.
Сейчас высокотехнологичную медицинскую помощь в крае оказывают 22 больницы. За 2023 год сложные операции провели 50 тыс. жителям Кубани.