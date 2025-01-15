В Самаре начали сносить недостроенные многоэтажки на улице Гагарина

В Самаре на улице Гагарина, 175 начали сносить недостроенные многоэтажки. В двух зданиях высотой по семь этажей работают люди и спецтехника. Видео с места поделился самарский блогер Евгений Щекин.
У долгостроев на улице Гагарина — скандальная история. Их возводила компания «МВМ», но в итоге так и не довела дело до конца, забросила работы. Несколько лет многоэтажки представляли потенциальную опасность для самарцев. Судя по тому, что стены недостроя исписаны граффити, люди там нередко бывали.
В 2022 году суд признал здания на улице Гагарина незаконными постройками и постановил снести их. Сделать это был обязан застройщик. Если же он так и не выполнил решение суда, снести здания могли в принудительном порядке. Кто сейчас занимается сносом многоэтажек, неизвестно.