В Самаре начали сносить недостроенные многоэтажки на улице Гагарина

У долгостроев на улице Гагарина — скандальная история. Их возводила компания «МВМ», но в итоге так и не довела дело до конца, забросила работы. Несколько лет многоэтажки представляли потенциальную опасность для самарцев. Судя по тому, что стены недостроя исписаны граффити, люди там нередко бывали.