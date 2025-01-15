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Сколько строительных компаний появилось за последние пять лет в Узбекистане — инфографика

По состоянию на 1 января 2025 года в строительной отрасли республики зарегистрировано свыше 54 200 предприятий.

Агентство статистики проанализировало рост числа застройщиков в Узбекистане за последние пять лет на 1 января каждого года.

По состоянию на первый день 2025-го количество зарегистрированных предприятий в сфере строительства составило 54 223.

строительство