Сколько строительных компаний появилось за последние пять лет в Узбекистане — инфографика

Агентство статистики проанализировало рост числа застройщиков в Узбекистане за последние пять лет на 1 января каждого года.
По состоянию на первый день 2025-го количество зарегистрированных предприятий в сфере строительства составило 54 223.
По состоянию на 1 января 2025 года в строительной отрасли республики зарегистрировано свыше 54 200 предприятий.
Агентство статистики проанализировало рост числа застройщиков в Узбекистане за последние пять лет на 1 января каждого года.
По состоянию на первый день 2025-го количество зарегистрированных предприятий в сфере строительства составило 54 223.