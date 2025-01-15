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Ключи от новых квартир получили 20 семей в Симферополе

В новое жильё до сентября въедут ещё 30 пар.

Источник: SevastopolMedia.ru

Сегодня, 15 января, 20 семей из Симферополя получили ключи от новых квартир. Со знаменательным днём жителей города поздравил глава региональной столицы Михаил Афанасьев, передает ИА SevastopolMedia.

«Сердечно поздравляю вас с этим замечательным днем! Сегодня исполняется то, чего вы так долго ждали, — переезд из аварийного жилья в современные, безопасные и уютные дома. Пусть они станут для вас местом радости, семейного тепла и благополучия!» — написал глава Симферополя.

Как отметил Михаил Афанасьев в своих социальных сетях, в городе завершили пятый этап реализации программы «Переселение граждан на территории Крыма из аварийного жилищного фонда». За это время удалось приобрести 83 квартиры.

Всего гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, предоставлено 209 жилых помещений. Работа продолжается — в новое жильё до сентября въедут ещё 30 семей.

недвижимость