Ключи от новых квартир получили 20 семей в Симферополе

«Сердечно поздравляю вас с этим замечательным днем! Сегодня исполняется то, чего вы так долго ждали, — переезд из аварийного жилья в современные, безопасные и уютные дома. Пусть они станут для вас местом радости, семейного тепла и благополучия!» — написал глава Симферополя.