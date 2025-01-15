Молдавии предрекли двузначную инфляцию в этом году

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Молдавия на фоне энергокризиса, вероятно, в 2025 году столкнется с двузначной инфляцией, но не выше примерно 15%, заявила глава Национального банка республики (НБМ) Анка Драгу.
«По нашим оценкам в текущий момент, в этом году инфляция достигнет… двузначных цифр», — заявила Драгу в интервью агентству Блумберг. При этом она отметила, что инфляция, вероятно, не превысит примерно 15%.
Драгу добавила, что после недавнего повышения ставки для борьбы с ростом цен на энергоносители будет ждать новых данных в феврале, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах в области денежно-кредитной политики.
По итогам декабря годовая инфляция в стране выросла до 7%.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.