Саудовский лоукостер Flyadeal начал полеты из Джидды в Наманган

Теперь прямые рейсы по маршруту Джидда — Наманган — Джидда будут выполняться на регулярной основе трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Перелёты осуществляются на современных воздушных судах Airbus A330.
Напомним, что Flyadeal уже выполняет ежедневные рейсы между Ташкентом и Джиддой с ноября 2024 года.
Flyadeal — это бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии, базирующаяся в международном аэропорту короля Абдулазиза в Джидде. Созданная в 2017 году в рамках трансформации Saudia Group, она предлагает доступные и удобные перелёты для пассажиров.