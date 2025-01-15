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Саудовский лоукостер Flyadeal начал полеты из Джидды в Наманган

15 января в аэропорту Намангана приземлился первый рейс авиакомпании Flyadeal из Саудовской Аравии. Об этом сообщила компания Uzbekistan Airports.

Источник: Vaib.Uz

Теперь прямые рейсы по маршруту Джидда — Наманган — Джидда будут выполняться на регулярной основе трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Перелёты осуществляются на современных воздушных судах Airbus A330.

Напомним, что Flyadeal уже выполняет ежедневные рейсы между Ташкентом и Джиддой с ноября 2024 года.

Flyadeal — это бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии, базирующаяся в международном аэропорту короля Абдулазиза в Джидде. Созданная в 2017 году в рамках трансформации Saudia Group, она предлагает доступные и удобные перелёты для пассажиров.