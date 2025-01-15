Саудовский лоукостер Flyadeal начал полеты из Джидды в Наманган

Flyadeal — это бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии, базирующаяся в международном аэропорту короля Абдулазиза в Джидде. Созданная в 2017 году в рамках трансформации Saudia Group, она предлагает доступные и удобные перелёты для пассажиров.